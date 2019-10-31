Берлин и Киев заинтересованы в транзите российского газа

В ходе телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры государств подчеркнули важность скорейшего достижения соглашения о будущем транзите газа из России по украинской территории.

По данным пресс-службы Федерального правительства Германии, помимо газового вопроса стороны обсудили подготовку саммита в "нормандском формате".

Также отмечается, что Меркель "поприветствовала прогресс" в установлении мира в Донбассе — разведение войск в Золотом — и выразила надежду, что отвод войск в Петровском также будет успешным.

Новак заявил о готовности Украины получать газ из России напрямую