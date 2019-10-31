Apple получила наибольшую квартальную выручку за всю историю компании

Только на предоставлении услуг корпорация заработала рекордные 12,5 миллиарда долларов.

Квартальная выручка Apple увеличилась на 2%, достигнув наивысшего показателя в истории этой американской компании — 64 миллиардов долларов. Соответствующая информация содержится в опубликованной в среду отчётности компании из Купертино (штат Калифорния).

— Это обусловлено ускорением роста сегментов наших услуг, носимой электроники и iPad, — прокомментировал показатели глава компании Тим Кук.

Он также уточнил, что только от предоставления услуг Apple выручка в четвёртом квартале 2019 года составила рекордные 12,5 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Apple за квартал составила 13,686 миллиарда долларов. Объём продаж в Северной и Южной Америке достиг 29,3 миллиарда долларов, в Европе — 14,946 миллиарда, в Китае — 11,134 миллиарда, в Японии — 4,982 миллиарда, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 3,656 миллиарда.

Самую большую прибыль компании по-прежнему приносят смартфоны iPhone. Объём продаж iPhone в четвёртом квартале 2019 финансового года составил 33,362 миллиарда долларов.

Компьютеры iMac принесли компании 6,991 миллиарда долларов, а планшеты iPad — 4,656 миллиарда.