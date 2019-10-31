СК расследует смерть летевшего на операцию ребёнка

По словам матери, виноваты в этом врачи, поскольку в полёте у них закончились медикаменты и кислород.

Следователями СУ СКР по Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца во время перелёта в Хабаровск, где его ждала спасительная операция на сердце. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, 9 октября на борту самолёта Петропавловск-Камчатский — Хабаровск скончался трёхмесячный малыш, у которого была диагностирована сердечная патология. По словам матери, виноваты в этом врачи, поскольку в полёте у них закончились медикаменты и кислород.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Также сообщается, что была изъята вся имеющая значение для следствия медицинская документация и назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребёнка.

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