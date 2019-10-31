В штабе Трампа назвали тупым запрет Twitter на политическую рекламу

При этом в предвыборном штабе бывшего вице-президента Джозефа Байдена, напротив, заявили, что соцсеть просто предпочла демократию стремлению к наживе.

В избирательном штабе Дональда Трампа назвали "очень тупым" решение руководства "Твиттера" ввести запрет на политическую рекламу в соцсети.

— "Твиттер" только что отвернулся от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли, это весьма тупое решение в отношении акционеров. Прекратит ли "Твиттер" размещать рекламу ангажированных СМИ, которые теперь будут действовать без проверки, приобретая очевидно политический контент, направленный против республиканцев? — сообщается в твиттер-аккаунте штаба.

Его представители считают, что решение социальной сети направлено на то, чтобы заглушить голоса консерваторов.

— В "Твиттере" знают, что у Трампа самая сложная из известных программа действий онлайн, — разъяснили авторы сообщения.

В свою очередь в предвыборном штабе бывшего вице-президента Джозефа Байдена, являющегося претендентом на выдвижение кандидатом от Демпартии на выборах президента США 2020 года, считают, что соцсеть просто предпочла демократию стремлению к наживе, объявив о решении прекратить размещение политической рекламы.

— Мы ценим, что в "Твиттере" признают необходимость не разрешать размещение в качестве рекламы клеветы, как та, что раздаётся из предвыборного штаба Трампа. Было бы достойным сожаления предполагать, что у медийных организаций есть лишь один путь добиться такой цели — полный отказ от политической рекламы. Но, если стоит выбор между деньгами и целостностью демократии, воодушевляет то, что жажда прибыли не возобладала хотя бы раз, — подчёркивается в заявлении штаба Байдена.

Ранее стало известно, что "Твиттер" решил запретить всю политическую рекламу в рамках своей платформы.