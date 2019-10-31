Суд оставил в силе жёсткий приговор казнившим туристок в Марокко

Апелляционный суд города Сале, столицы Марокко, оставил без изменения смертный приговор для обвиняемых по делу об обезглавливании иностранных туристок. Об этом сообщает телеканал 2M.

Смертный приговор был подтверждён 25-летнему уличному торговцу Абдессамаду Эжжуду и двоим его сообщникам-радикалам — 27-летнему Юнесу Уазияду и 33-летнему Рашиду Афати. Ещё одному обвиняемому, Юнесу Хайяли, суд в Сале 30 октября ужесточил приговор, сменив пожизненное заключение на смертную казнь.

Всего на скамье подсудимых оказалось 22 человека, которые, по версии следствия, являются членами группировки ИГИЛ*. Их обвинили в преступном сговоре, незаконном хранении оружия, изготовлении взрывчатки. Помимо приговорённых к высшей мере наказания другие обвиняемые получили от 5 до 30 лет тюремного срока.

Напомним, в декабре 2018 года в марокканских горах были обнаружены две обезглавленные туристки из Дании и Норвегии. Полицейские вскоре нашли и главных подозреваемых, которые, как оказалось впоследствии, были членами террористической организации.

* Организация запрещена в РФ решением Верховного суда.