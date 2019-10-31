Захарова предложила помочь Украине в разведении сил в Донбассе

Международное сообщество должно помочь Киеву в разведении сил в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По её словам, сегодня уже "не найдётся ни одного человека, который сказал бы, что минские договорённости блокирует Россия". Об этом, отметила дипломат, свидетельствуют и кадры с места разведения сил, которые были опубликованы представителями украинской власти.

При этом Захарова подчеркнула, что Киев столкнулся с ультиматумами со стороны некоторых граждан, открыто отказывающихся следовать минским договорённостям.

Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, чтобы был реализован ключевой элемент, имеющий важнейшее значение для движения вперёд Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Дипломат заключила, что все, кто "жаждет встречи в "нормандском формате", должны помочь и президенту Украины Владимиру Зеленскому, пытающемуся начать реализацию минских договорённостей путём разведения сил в Донбассе.

7 октября боевики "Азова" захватили населённый пункт Золотое в Донбассе, где планировалось разведение сил. Позже туда прибыл Зеленский, у которого состоялся разговор с радикалами на повышенных тонах. Но 29 октября в Золотом всё же начался отвод сил, при этом в других предполагаемых районах разведения националисты до сих пор не отходят с позиций.