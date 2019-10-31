Конгрессмены США приняли резолюцию против включения России в G7

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Фото © Flickr / Rex Hammock

Комитет палаты представителей по иностранным делам американского конгресса принял резолюцию против включения Российской Федерации в G7. Об этом рассказал на своём сайте один из авторов документа, член Демпартии Альбио Сайрес.

— Сегодня ... единогласно была принята поддержанная обеими партиями резолюция против участия РФ в будущих встречах "Большой семёрки" до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ, — заявил Сайрес.

Ранее в Конгрессе США предложили запретить выделение средств на содействие участию РФ в заседаниях G7 или же на поддержку воссоздания G8 "при условии включения России".

В сентябре на рассмотрение конгресса внесли резолюцию с призывом к лидерам "Большой семёрки" выступить против участия Москвы в саммите G7.

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