Пригожин объяснил высокие гонорары артистов в праздники

Артисты работают во время праздников, тем самым лишая себя возможности отметить их, поэтому их повышенные гонорары в эти дни абсолютно справедливы, заявил в интервью порталу Ura.ru продюсер Иосиф Пригожин.

Так, во время новогодних праздников артисты часто просят двойные или тройные гонорары, объяснил Пригожин.

— Это та цена, за которую они готовы развлекать людей в Новый год, лишая себя праздника, — подчеркнул продюсер.

Также Пригожин отметил, что гонорар в первую очередь тратится на развитие музыканта.

— Артисты такого калибра, как "Ленинград", Лепс, Валерия и другие, не сидят на дотации государства. Они развиваются и инвестируют эти деньги, — сказал Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева расторгнуть контракты со всеми артистами лейбла Malfa.