Импортная парфюмерия может подорожать на 15% из-за новых правил маркировки

Ассортимент импортной парфюмерии в России может сократиться, а цены на неё вырасти на 5–15% из-за новых правил маркировки этого типа продукции. Об этом сообщают "Известия".

В настоящий момент маркировка духов и туалетной воды в России уже запущена с 1 июля 2019 года, но лишь в пилотном режиме. Полноценный старт был намечен на декабрь текущего года, однако после отложен.

По данным издания, один из главных камней преткновения — место, где маркировать поступающие в РФ флаконы. Контролирующие органы настаивают, что это должно происходить до их попадания в Россию, чтобы не провоцировать рост незаконного рынка.

В свою очередь продавцы отмечают, что для них не предложено подходящего варианта: либо маркируйте до границы, либо на таможенных складах. В первом случае это риски брака, пересортицы и так далее, а второго фактически не существует, поскольку лишь один владелец склада согласился на новые условия.

— На сегодняшний момент лишь один владелец такого склада готов работать с импортёрами парфюмерии по внедрению маркировки. Все остальные отказались и готовы оказывать только услуги хранения, — говорится в публикации.

В 2019 году в России начался эксперимент по маркировке некоторых категорий товаров. Планируется, что к 2014 году будет создана единая система маркировки и прослеживаемости товаров.