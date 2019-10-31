Эксперт объяснила рост смертности от рака

Динамика данного вида заболеваний будет только ухудшаться, поскольку в ближайшие годы доля населения старше 60 лет будет расти.

Рост смертности россиян от онкологии связан с общим старением населения страны, заявила доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская РИА "Новости".

По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность россиян старше 60 лет составила более 32 миллионов человек.

— С учётом того, что за три последних года численность лиц старше шестидесяти лет выросла почти на 1 миллион 526 тысяч человек (на 5%), то можно ожидать и роста абсолютного значения числа заболевших, — сказала Лебединская.

Эксперт пояснила, что в группе риска по онкологии находятся люди старше 60 лет. Так, рак молочной железы, как правило, диагностируется у граждан в возрасте от 60 до 74 лет, рак лёгких диагностируется в среднем в 65 лет, прямой кишки — в 66 лет, а онкология поджелудочной железы обычно диагностируется в 65 лет для мужчин и 70 лет для женщин.

— Пик заболеваемости раком печени приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60 лет, — отметила эксперт.

Как предполагает Лебединская, динамика данного вида заболеваний будет только ухудшаться, поскольку в ближайшие годы доля населения старше 60 лет будет расти.