Названы сферы с самыми счастливыми работниками

Самыми несчастными оказались люди из сферы автобизнеса, а также представители рабочего персонала.

В России самые счастливые люди работают в сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование одной из компаний по трудоустройству.

В ходе опроса респонденты оценили, насколько они счастливы, по шкале от нуля до десяти, где десять было наивысшим показателем, а ноль — наименьшим.

— Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 балла, — сказано в сообщении.

На втором месте оказались сфера госслужбы и НКО (5,9 балла), а на третьем — служба управления персоналом (5,8 балла).

Наименее счастливыми оказались люди из сферы автобизнеса (4,4 балла), а также представители рабочего персонала (4,7 балла).

Наиболее счастливые люди работают в Ханты-Мансийском АО (6,3 балла) и Краснодарском крае (6 баллов), а наименее счастливыми оказались жители Ставропольского (4,5 балла) и Пермского краёв (4,8 балла).

Исследование также показало, что наиболее счастливыми оказались люди старше 55 лет, а молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет — наименее.

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