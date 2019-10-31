Семья едва успела спастись от стены огня в Калифорнии — видео

На протяжении недели штат Калифорния борется с масштабными лесными пожарами, из-за которых без электричества осталось более 1,5 миллиона человек и десятки тысяч были эвакуированы.

По данным телеканала FOX, ситуация в регионе в ближайшее время только усугубится из-за усиления ветра, который разносит пламя. Ожидаются новые отключения электроэнергии, чтобы предотвратить распространение огня по активным линиям электропередачи.

Жители городов, куда вот-вот ворвётся пламя, рассказывают в соцсетях, как им удалось за считаные минуты собрать вещи и оставить дом, показывают заполненные машинами дороги, на обочинах которых творится кромешный ад.

Ниже запись с камеры наблюдения, установленной на одном из домов. На кадрах видно, как семья в спешке грузит необходимые вещи в машину. В какой-то момент к ним подбегает мужчина и кричит, что огонь приближается. В этот момент на фоне видно заполняющееся дымом небо и полыхающий холм, а также пролетающий вертолёт.

В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров