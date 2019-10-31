СМИ: Украинские морпехи живут в заброшенном детском лагере на границе с Крымом

Военные находятся в нечеловеческих условиях: в трёх из четырёх корпусов протекает крыша, канализация не работает.

Украинские морпехи вынуждены жить практически под открытым небом в заброшенном детском лагере в Херсонской области, пишет издание theБабель.

Морские пехотинцы живут в заброшенном детском лагере "Белые крылья", который находится в селе Цукуры в 50 километрах от границы с Крымом. В прошлом году в это место перевели 140-й отдельный разведывательный батальон морской пехоты из Бердянска.

Военным приходится жить в ужасных условиях: комнаты в лагере запущены, в трёх из четырёх корпусах протекает крыша, канализация не работает.

Морпехи смогли привести в порядок лишь тот корпус, где уцелела крыша.

Комбат Владимир Семкив пытается получить решение Херсонского облсовета, чтобы забрать объект на баланс Минобороны и провести там ремонт. Однако чиновники выступают против создания базы в "Белых крыльях", поскольку лагерь находится в курортной зоне, а расположенный недалеко город Скадовск является "курортом государственного значения".

Тем временем в Кемеровской области проверяют приют для престарелых из-за фото с ужасными условиями.