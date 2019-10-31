СМИ: ЦБ остановил пилотный проект по сбору ежедневной отчётности банков

Решение о приостановке связано с критикой от финорганизаций, которые заявили о нецелесообразности перехода на полномасштабный регулярный сбор данных.

Банк России досрочно остановил проведение пилотного проекта по сбору ежедневной отчётности кредитных организаций, сообщила газета "Известия" со ссылкой на копию письма регулятора банкам.

В рамках проекта банки каждый день в режиме реального времени направляли в ЦБ данные об открытых и закрытых клиентских счетах, оборотах и остаткам по ним, сведения о приостановке операций, а также информацию о пользователях услугами кредитной организации, их представителях и другие сведения. Полный переход на такую форму отчётности был запланирован на январь 2021 года, однако ЦБ отказался от этой идеи.

Как пишет издание, решение о приостановке связано с критикой финорганизаций, которые убедили Центробанк в нецелесообразности перехода на полномасштабный регулярный сбор данных.

По словам представителей кредитных организаций, замечания касались необходимости предоставить большое количество детальной информации, в то время как требования к ней не были полностью проработаны, а также дублировали уже существующие отчёты ЦБ. Кроме того, в запрашиваемых данных уже повторялись сведения, которые банки направляют по каналам регулятора налоговым органам.

При этом эксперты отметили повышение прозрачности российских банков, а также возможность регулятора бороться с забалансовыми вкладами и выявлять признаки ухудшения состояния банков на ранних этапах.