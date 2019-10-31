Российская военная полиция отправилась по маршруту патрулирования Сирии

Три бронеавтомобиля "Тигр", а также один БТР выдвинулись по маршруту длиной в 160 километров.

Военная полиция России выдвинулась из пункта пропуска Айлишар на северной границе Сирии по маршруту совместного с турецкой стороной патрулирования, сообщает РИА "Новости".

Патруль, маршрут которого составляет 160 километров, проведут три бронеавтомобиля "Тигр", а также один БТР. Патруль пройдёт вдоль сирийско-турецкой границы и не будет отдаляться от неё больше чем на 10 километров.

— Акцент сделан на то, чтобы военная колонна с таким количеством техники не входила в город Кобани, — рассказал офицер военной полиции Иван Жуков.

Ранее сообщалось, что в Сирии провели артобстрел по погранпереходу, где в это время находился российский военный патруль.