Япония восстановит уничтоженный пожаром древний замок из списка ЮНЕСКО

Правительство Японии собирается восстановить уничтоженный пожаром замок Сюри в городе Наха на острове Окинава, который входит в список объектов Всемирного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сказал генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

— Это трагическое событие. Правительство приложит все силы к восстановлению замка, — сказал он.

Напомним, объект всемирного наследия ЮНЕСКО — замок Сюри, возведённый в XIV-XV веке, почти полностью сгорел при крупном пожаре, произошедшем в ночь на 31 октября.