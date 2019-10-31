Япония восстановит уничтоженный пожаром древний замок из списка ЮНЕСКО

Правительство Японии собирается восстановить уничтоженный пожаром замок Сюри в городе Наха на острове Окинава, который входит в список объектов Всемирного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сказал генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.
— Это трагическое событие. Правительство приложит все силы к восстановлению замка, — сказал он.
Shuri Castle in Okinawa burned down this morning. The cause is thought to be lanterns placed outside the hall for a special festival this weekend. #首里城火災 #首里城 #首里城祭 #okinawa #fire #shuri #castle #naha pic.twitter.com/AO9lfvpEAS— Noel in Kyoto (@NoelVincent) October 31, 2019
Напомним, объект всемирного наследия ЮНЕСКО — замок Сюри, возведённый в XIV-XV веке, почти полностью сгорел при крупном пожаре, произошедшем в ночь на 31 октября.
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