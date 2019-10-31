СМИ: Россияне смогут подтвердить личность отпечатком вен ладони

В следующем году в Единой биометрической системе может появиться новый слепок — рисунок вен ладони. Об этом "Известиям" сообщил директор по цифровой идентичности "Ростелекома" (оператор ЕБС) Иван Беров.

По данным собеседника издания, этот способ идентификации является наиболее точным и безопасным среди прочих, поскольку рисунок вен у каждого человека уникален и, в отличие от, например, отпечатка пальца, сложно даже представить, как подобное можно подделать.

Это делает технологию защищённой на уровне liveness — совокупности технологий, определяющих, что перед камерой живой человек. И, по словам Берова, подобные системы защиты уже используются в российских банках для доступа клиентов к своим сейфам, а также в других проектах, например, по рисунку вен пускали на форум финансовых технологий "Финополис" в Сочи.

Однако есть и недостатки у технологии, они выражены в стоимости оборудования. Из-за этого, по данным газеты, в ближайшее время сбор отпечатков вен ладони для ЕБС едва ли станет обязательным и будет применяться банками с согласия клиента, если у последнего, например, травмировано лицо или проблемы с голосом.

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