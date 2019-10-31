СМИ назвали лучшие курорты Чёрного моря

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Сегодня отмечается Международный день Чёрного моря. В связи с этим эксперты по туризму составляют рейтинги стран — курортов черноморского побережья. Так, список из пяти лучших опубликовал портал SM-News.

Болгария

<p>Болгария. Фото © Pixabay</p>

<p>Болгария. Фото © Pixabay</p>

Черноморское побережье Болгарии — это популярное направление пляжного туризма. Болгария являлась одним из важнейших курортов для социалистических стран Восточной Европы. В 1990-е отрасль пережила спад, но теперь наблюдается подъём. Согласно сведениям открытых источников, основная масса туристов прибывает из стран Западной и Восточной Европы, Скандинавии, России, Германии, Украины и Британии.

Румыния

<p>Румыния. Фото © Pixabay</p>

<p>Румыния. Фото © Pixabay</p>

Румыния как объект туризма становится всё более популярной благодаря развитию инфраструктуры. Все удобства отелей и гостиниц, сочетаются с радушием населения, самобытной кухней и красотами природы. На побережье сконцентрировано особое внимание приезжих. Пляжи Румынии отличаются чистотой и комфортом. Прибрежная полоса очень широка. Она покрыта белым мелким песком, контрастирующим с голубыми водами Черного моря.

Украина

<p>Одесса, Украина. Фото © Pixabay</p>

<p>Санжейка, Украина. Фото © <a href="https://yandex.ru/maps/?l=pht&ll=30.649951%2C46.253281&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Afotki%3Aprudnlena%3Aphoto%3A244491&photos%5Boid%5D=img_45000886%3A244491&pt=34.18829%2C43.229432&source=entity_search&z=13.23" target="_blank">Яндекс. Карты</a></p>

Украинское побережье Черного моря — благоприятная зона для лечения и оздоровления из-за воздуха, который насыщен полезными минералами, а также лечебных грязей, минеральных вод и мягкого климата.

Турция

<p>Турция. Фото © Pixabay</p>

<p>Турция. Фото © Pixabay</p>

Черноморское побережье Турции достигает в длину 1700 километров, что составляет примерно 34,9 % береговой линии Чёрного моря. Побережье отличается спокойствием и отсутствием развитой инфраструктуры, в отличие от средиземноморского.

Россия

<p>Крым, Россия. Фото © Pixabay</p>

<p>Сочи, Россия. Фото © Pixabay</p>

На черноморском побережье в России представлены все существующие виды отдыха и туризма: семейный, активный, детский, корпоративный, экстремальный, лечебный, ознакомительный. В последние годы, в том числе после воссоединения РФ с Крымом, а также Олимпиады 2014 года в Сочи, значительно развилась инфраструктура в регионе.

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