СМИ назвали лучшие курорты Чёрного моря

Сегодня отмечается Международный день Чёрного моря. В связи с этим эксперты по туризму составляют рейтинги стран — курортов черноморского побережья. Так, список из пяти лучших опубликовал портал SM-News.
Болгария
Черноморское побережье Болгарии — это популярное направление пляжного туризма. Болгария являлась одним из важнейших курортов для социалистических стран Восточной Европы. В 1990-е отрасль пережила спад, но теперь наблюдается подъём. Согласно сведениям открытых источников, основная масса туристов прибывает из стран Западной и Восточной Европы, Скандинавии, России, Германии, Украины и Британии.
Румыния
Румыния как объект туризма становится всё более популярной благодаря развитию инфраструктуры. Все удобства отелей и гостиниц, сочетаются с радушием населения, самобытной кухней и красотами природы. На побережье сконцентрировано особое внимание приезжих. Пляжи Румынии отличаются чистотой и комфортом. Прибрежная полоса очень широка. Она покрыта белым мелким песком, контрастирующим с голубыми водами Черного моря.
Украина
Украинское побережье Черного моря — благоприятная зона для лечения и оздоровления из-за воздуха, который насыщен полезными минералами, а также лечебных грязей, минеральных вод и мягкого климата.
Турция
Черноморское побережье Турции достигает в длину 1700 километров, что составляет примерно 34,9 % береговой линии Чёрного моря. Побережье отличается спокойствием и отсутствием развитой инфраструктуры, в отличие от средиземноморского.
Россия
На черноморском побережье в России представлены все существующие виды отдыха и туризма: семейный, активный, детский, корпоративный, экстремальный, лечебный, ознакомительный. В последние годы, в том числе после воссоединения РФ с Крымом, а также Олимпиады 2014 года в Сочи, значительно развилась инфраструктура в регионе.
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