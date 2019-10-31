Неизвестные расстреляли пять подростков в Торонто

Пятеро подростков были доставлены в одну из больниц Торонто после стрельбы в западной части города. Об этом сообщает телеканал CTV.

По данным правоохранителей, в районе 19:30 (04:30 мск) трое неизвестных на чёрном седане подъехали к дому на Клирвью Хайтс, зашли внутрь и сразу начали стрелять в находившихся там людей. В результате были ранены две девушки 16−17 лет и трое молодых людей от 16 до 18 лет.

Сперва полицейские обнаружили двоих пострадавших, затем — ещё двоих. Трое из них были доставлены в больницу в критическом состоянии, у четвёртого — повреждения не такие серьёзные. Ещё одна жертва нападения самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

Личности нападавших пока не установлены, как и их мотивы. Сообщается, что, предположительно, это молодые люди приблизительно 20 лет. По словам представителя полиции, это было "определённо" спланированное нападение. Полицейские намерены изучить записи с камер видеонаблюдения во всей округе и просят очевидцев помочь с любой информацией. Ведётся следствие.