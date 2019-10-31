25 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане

Минимум 25 человек погибло, ещё несколько пострадало в результате страшного пожара в пассажирском поезде в Пакистане. Об этом пишут местные СМИ.

Как написал один из журналистов в своём твиттере, поезд следовал из крупнейшего города страны Карачи во второй по численности город Лахор.

В местной прессе отмечают, что причиной трагедии, уничтожившей три вагона поезда, мог стать взрыв газовых баллонов. Число жертв может ещё возрасти, так как работы по ликвидации пожара всё ещё продолжаются.