В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео

В городе Бийске Алтайского края в ночь на 31 октября сгорело пять автомобилей такси. Ещё одна иномарка оказалась охвачена пламенем из-за нахождения рядом с горевшим другим авто. Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.

По данным портала altapress.ru, в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону факт возгорания автомобилей подтвердили и заявили о начале проверок по установлению причин. Отмечается, что принадлежность последней сгоревшей иномарки к таксопарку не подтверждена.

По версии пользователей, случившееся может быть происками конкурентов, поскольку все автомобили принадлежали одному таксопарку и были обклеены брендированной плёнкой.

Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.