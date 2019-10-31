Число жертв пожара в поезде в Пакистане увеличилось до 65

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Число жертв пожара в поезде, следовавшем из крупнейшего города страны — Карачи, возросло до 65 человек. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на главу районной спасательной службы Бакира Хуссейна.

Он подтвердил, что возгорание началось в результате взрыва газового баллона на кухне, после чего пламя начало распространяться дальше по составу. Было охвачено огнём и полностью выгорело три вагона: два "эконома" и один "бизнес".

Как заявил министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид, большая часть пассажиров погибли не от огня или дыма, а при попытке выпрыгнуть из состава на полном ходу.

К настоящему моменту пожар потушен, на месте ведутся восстановительные работы. Ожидается, что движение поездов на участке будет восстановлено в течение пары часов.

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