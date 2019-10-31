В Кремле назвали закономерным интерес россиян к прошлому Путина

Дмитрий Песков прокомментировал обнародованную характеристику КГБ на российского лидера.

Высокий интерес россиян к прошлому президента страны Владимира Путина является закономерным явлением. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Да, считаем закономерным такой интерес, — заявил пресс-секретарь президента России агентству ТАСС, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле закономерным высокий интерес россиян к фактам из биографии Путина.

Ранее Лайф сообщал, что в честь 90-летия Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга был обнародован большой список документов, из которых одним из самых интересных материалов стала характеристика КГБ на своего сотрудника, а ныне президента России Владимира Путина.