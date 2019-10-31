Москвичей предупредили об аномально холодной погоде сегодня

Температура воздуха в столичном регионе будет на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

Небо над столицей сегодня, 31 октября, будет затянуто облаками, а на дорогах возможно образование гололедицы. Согласно прогнозу "Фобоса", существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха в Москве будет курсировать в пределах 0 — минус 2 градусов, в Подмосковье ожидается от минус 3 до плюс 1 градуса, что на 3–4 градуса ниже нормы октября. Ветер северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление возрастёт до 752 мм рт. ст.

Ранее синоптики предупредили, что в некоторых районах Москвы может образоваться снежный покров высотой до 1–2 сантиметров, а в Подмосковье — до 5 сантиметров.