В Москве мошенник покупал смартфоны с помощью скриншотов

Мошенник показывал на экране своего телефона поддельный чек о банковском переводе, спокойно забирал смартфон и уходил.

В Москве задержали 36-летнего мужчину, который с помощью скриншотов похищал мобильные телефоны. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным следствия, житель Архангельска искал будущих жертв через сайт бесплатных объявлений. Он находил там мобильные телефоны и договаривался с продавцами о покупке. Однако на встречу он приходил без денег, но с заготовленным скриншотом о якобы переводе денег. В этот раз он поступил по наработанному алгоритму. Нашёл продавца смартфона и назначил ему встречу в одном из торговых центров подмосковного Протвино.

— Правонарушитель осмотрел телефон и согласился купить его за 20 тысяч рублей, но в связи с тем, что у него не было наличных денег, он предложил перевести на карту продавца денежные средства через мобильный банк. Затем злоумышленник показал на экране своего мобильного телефона чек, подтверждающий перевод, но указанная сумма на счёт продавцу не поступила. Мужчина объяснил, что деньги придут позже, забрал телефон и покинул место происшествия, — уточнила Петрова.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские вычислили мошенника и задержали его в Москве. Отрицать вину он не стал и признался, что показал жертве заранее приготовленный скриншот. Правоохранители проверяют его на причастность к ещё трём аналогичным преступлениям в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.

Задержанный арестован, ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Известно, что ранее он уже был судим.

Ранее Лайф писал о москвичке, которая тоже попалась на данный трюк. Она отдала показавшим ей поддельный чек мошенникам куртки из страуса и крокодила на 1 млн рублей.