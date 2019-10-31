Мединский рассказал о "буре негативных эмоций" от "Джокера"

При этом он объяснил, что не видит оснований для запрета психологического триллера в России.

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли вызвал "бурю негативных эмоций" у министра культуры РФ Владимира Мединского. Однако триллер режиссёра Тодда Филлипса не противоречит российскому законодательству, поэтому и нет причин для его запрета, пояснил глава Минкульта.

— Я редко высказываю свои мнения о произведениях искусства, с моей точки зрения, это неправильно... Другие фильмы по комиксам, которые я смотрел по 10 минут ... не вызывали у меня такой бури негативных эмоций, — заявил он в интервью "Авторадио".

Мединский также пояснил, почему "Джокер" не был запрещён в России. Он напомнил, что существует определённый перечень оснований для того, чтобы кинолента не вышла в прокат. Это призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость — всего этого в фильме Филлипса не было.

Как ранее сообщал Лайф, "Джокер" дважды побил "Дэдпула" в рейтинге фильмов 18+. Он собрал со дня премьеры 788,1 млн долларов. Первый боевик с Райаном Рейнольдсом собрал в прокате 783,1 млн долларов и занимает третью строчку, а второй с 785 млн долларов — на втором месте.