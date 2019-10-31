Москалькова предложила засчитывать в стаж россиянок уход за ребёнком

Омбудсмен напомнила, что на эту несправедливость ранее обратил внимание премьер-министр, а также патриарх Кирилл.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за включение в трудовой стаж россиянок ухода за ребёнком. Она пояснила, что имеет в виду не только женщин в декретном отпуске, но и безработных гражданок РФ, ухаживающих за детьми.

— Совершенно справедливо, что даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребёнка и занимается этим общественно полезным трудом, личным трудом, то, конечно, ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время, — подчеркнула омбудсмен в эфире программы "Утро России" на телеканале "Россия 1".

Москалькова выразила надежду, что инициатива будет поддержана. По её словам, на эту "несправедливость обратила внимание не только я, но и многие прогрессивные граждане нашей России". Омбудсмен напомнила, что в поддержку данной идеи высказывались председатель правительства, а также патриарх.

Ранее в Госдуме назвали привлекательным предложение узаконить профессию "домохозяйка".