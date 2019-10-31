Зеленскому посоветовали не тратить время зря с "реинтеграцией" Крыма

Депутат Юрий Гемпель подчеркнул, что у власти на Украине находятся политики, которые далеки от реального положения вещей.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит понапрасну тратить время на то, чтобы "реинтегрировать" Крым, лучше восстанавливать отношения с Россией. Такое заявление сделал глава Комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

—Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Крым вот уже более пяти лет находится в составе Российской Федерации, и никто не собирается обсуждать какие-то реинтеграции и принимать в этом участие. Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Гемпель отметил, что некоторые украинские политики оторваны от реальных вещей.

Ранее украинский лидер сообщил, что после пяти лет военного конфликта на востоке Украины появится государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма, которую позже представят обществу для широкого обсуждения.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Среди жителей полуострова за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении её в состав РФ. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".