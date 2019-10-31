У безработного москвича украли драгоценностей на четыре миллиона

Неизвестные пробрались в квартиру мужчины на юго-западе столицы и похитили ценности.

На улице Введенского в Москве у 36-летнего безработного похитили драгоценности на четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

— В полицию обратился безработный 1983 года рождения. Он сообщил, что из его квартиры на улице Введенского украли ювелирные изделия, — сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Потерпевший оценил общую стоимость похищенных драгоценностей на четыре миллиона рублей. Точный список украденных ювелирных украшений и их реальная цена устанавливаются.

Ранее Лайф писал о безработном москвиче, который собирался купить авто за семь миллионов и был ограблен.