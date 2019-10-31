Бутырку решили вывести за пределы центра Москвы

В ближайшие несколько лет в столице планируют построить три новых следственных изолятора.

Старейшее столичное СИЗО "Бутырка" переведут за пределы центра Москвы. Об этом в интервью ТАСС рассказал замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев.

По его словам, в ближайшие несколько лет в Москве построят три новых следственных изолятора. А старые здания СИЗО-2 ("Бутырка") и СИЗО-3 ("Пресня") передадут столичным властям. Прорабатывается возможность заключения соглашения, которое предполагает выделение городом земельного участка и строительство нового СИЗО на три тысячи мест. Также ещё один следственный изолятор на две тысячи мест ФСИН будет строить уже в рамках федеральной программы.

— Кроме этого, в Зеленограде на территории действующего СИЗО-12, который планируется передать из УФСИН по Московской области в УФСИН по Москве, будет строиться дополнительный большой корпус на 800 мест, —добавил Валерий Бояринев.

В сентябре Лайф рассказал о размещении арестантов в камерах Бутырки времён Пугачева. Подозреваемых и обвиняемых перевели в башню из-за переполненности учреждения.