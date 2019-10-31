В Смоленской области микроавтобус влетел в фуру, есть жертвы

Судя по кадрам с места аварии, водитель "фольксвагена" или не заметил прицеп, или не смог его объехать из-за высокой скорости.

На федеральной трассе М1 "Беларусь" грузовик DAF влетел в микроавтобус Volkswagen, в результате чего погибло три человека. Авария произошла в районе деревни Бодуны Краснинского района Смоленской области, сообщает Управление МВД РФ по региону.

— 31 октября около 7:10 на 442-м километре автодороги М1 в районе деревни Бодуны Краснинского района произошло столкновение микроавтобуса "Фольксваген" и большегрузного автомобиля DAF. В результате столкновения три человека погибли, один получил телесные повреждения, — сообщают полицейские.

На кадрах с места происшествия видно, что микроавтобус буквально "воткнулся" в прицеп фуры. В результате у сидевших на переднем сиденье почти не было шансов выжить. Полицейские устанавливают личности погибших и уточняют обстоятельства аварии.

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