В Смоленской области микроавтобус влетел в фуру, есть жертвы

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Фото с места происшествия © УМВД РФ по Смоленской области

Судя по кадрам с места аварии, водитель "фольксвагена" или не заметил прицеп, или не смог его объехать из-за высокой скорости.

На федеральной трассе М1 "Беларусь" грузовик DAF влетел в микроавтобус Volkswagen, в результате чего погибло три человека. Авария произошла в районе деревни Бодуны Краснинского района Смоленской области, сообщает Управление МВД РФ по региону.

31 октября около 7:10 на 442-м километре автодороги М1 в районе деревни Бодуны Краснинского района произошло столкновение микроавтобуса "Фольксваген" и большегрузного автомобиля DAF. В результате столкновения три человека погибли, один получил телесные повреждения, — сообщают полицейские.

<p>Фото с места происшествия © УМВД РФ по Смоленской области</p>

На кадрах с места происшествия видно, что микроавтобус буквально "воткнулся" в прицеп фуры. В результате у сидевших на переднем сиденье почти не было шансов выжить. Полицейские устанавливают личности погибших и уточняют обстоятельства аварии.

Днём ранее Лайф сообщал о серьёзном ДТП в Подмосковье, где погибло пять человек.

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