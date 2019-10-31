Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвёртый раз

У звёздной пары уже подрастают три дочери — Ариела, Лея и Майя. В СМИ отметили интересную закономерность в их датах рождения.

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова станут родителями в четвёртый раз. Как сообщает портал Super со ссылкой на источники из окружения артиста, сейчас многодетная мама находится на раннем сроке беременности.

Оксана решила пока не рассказывать о прибавлении в семействе своей многомиллионной аудитории. Журналисты отметили интересную закономерность рождения детей в семье артиста. Они появляются на свет через каждые 3 года: в 2011-м, 2014-м, 2017-м и, получается, в 2020-м.

Джиган и Оксана Самойлова воспитывают трёх дочерей — восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и Майю, которой сейчас 2,5 года. Самойлова нередко радует поклонников семейными кадрами и фотографиями с дочерьми.

Ранее Лайф рассказывал, что ведущая Виктория Лопырёва показала красивое тело после родов, устроив мокрую фотосессию в бикини.