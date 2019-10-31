Прокуратура на Сахалине проверит сообщения о детском "бойцовском клубе"

8

Фото © Flickr / Walt Stoneburner

Бои без правил якобы анонсировали в группе в соцсети "ВКонтакте" и всех звали приходить посмотреть соревнования в местный парк.

Прокуратура сахалинского города Охи проверяет информацию о том, что местные подростки организовали "бойцовский клуб" и вербуют других несовершеннолетних, желающих поучаствовать в кулачных боях.

Первым об организации кулачных боёв сообщил региональный новостной сайт "Оха 65". Журналисты обратили внимание на группу в соцсети "ВКонтакте", где подростки ищут сверстников для драк.

Правил нет. Бой заканчивается либо нокаутом, либо сдачей соперника, — писали молодые люди.

Прокуратура оценит работу местных властей по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Недавно в регионе произошло другое ЧП с насилием в адрес несовершеннолетних. Школьницу избили за напоминание о домашнем задании.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×