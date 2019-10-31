Переход на четырёхдневку пока не поддержало ни одно предприятие

В МЭР предположили, что инициатива может заинтересовать представителей творческих профессий.

Ни на одном российском предприятии пока не поддержали предложение перейти на четырёхдневную рабочую неделю. О реакции работодателей на инициативу сообщил замглавы Минэкономразвития Пётр Засельский журналистам на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019 в Екатеринбурге.

— Ещё не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу, — сказал он и добавил, что идея протестировать четырёхдневку на предприятиях — участниках нацпроекта по повышению производительности труда также не нашла поддержки.

Замминистра предположил, что инициатива может заинтересовать представителей творческих профессий.

Ранее глава Правительства РФ Дмитрий Медведев предположил, что россияне смогут перейти на четырёхдневную рабочую неделю, и назвал условия для этого. В экспертном сообществе мнения на этот счёт разошлись. Большинство опрошенных работодателей высказались против четырёхдневки. Раскритиковали идею даже в РПЦ.