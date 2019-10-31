Путин направил приветствие участникам форума "Сообщество"

Российский президент Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам форума "Сообщество", который был учреждён Общественной палатой РФ.

— Традиционно в преддверии Дня народного единства ваш форум собирает в Москве большую сплочённую команду участников — представителей добровольческого движения, НКО, экспертных и предпринимательских кругов, молодёжных объединений, энергичных, творческих, неравнодушных людей, стремящихся реальными делами и инициативами содействовать развитию родных городов и посёлков, повышению качества жизни земляков, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Лидер страны отметил, что на форуме "Сообщество" поднимают важные и значимые проблемы в таких сферах, как образование, экология, медицина, культура, благотворительность и туризм.

— Вы подаёте достойный пример активной гражданской позиции, искренней любви к своей стране. Такой созидательный, приносящий огромную пользу труд заслуживает глубокого признания и поддержки, — подытожил Владимир Путин.

Форум "Сообщество" сегодня открылся в Москве. Лайф ведёт прямую трансляцию с мероприятия.