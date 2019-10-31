Стало известно, сколько работников уволили из Сбербанка с начала года

За неполный 2019 год Сбербанк сократил собственный штат сотрудников на 16 134 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт госбанка по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).
— Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 277 618 человек (31 декабря 2018 года: 293 752 человека), — говорится в отчёте.
В начале текущего года Лайф сообщал, что в 2018 году Сбербанк сократил почти девять тысяч человек. В компании увольнения объяснили тем, что роботы взяли на себя часть функций или полностью заменили сотрудников компании.
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