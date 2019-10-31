Стало известно, сколько работников уволили из Сбербанка с начала года

В отчёте аналитиков указывается, что общая численность сотрудников группы его компаний на конец сентября составила более 277 тысяч человек.

За неполный 2019 год Сбербанк сократил собственный штат сотрудников на 16 134 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт госбанка по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).

— Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 277 618 человек (31 декабря 2018 года: 293 752 человека), — говорится в отчёте.

В начале текущего года Лайф сообщал, что в 2018 году Сбербанк сократил почти девять тысяч человек. В компании увольнения объяснили тем, что роботы взяли на себя часть функций или полностью заменили сотрудников компании.