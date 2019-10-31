Чубайс заявил, что "Роснано" может избавиться от своей доли в Tesla

По его словам, это не стратегическая инвестиция компании, а всего лишь финансовая.

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что компания, скорее всего, продаст свою долю в американском производителе электромобилей Tesla при выгодной цене акций.

— Мы следим за курсом акций Tesla. Мы выберем правильный момент и, скорее всего, прекратим участие в этой компании, поскольку речь в данном случае идёт не о стратегической, а о чисто финансовой инвестиции, — передаёт РИА "Новости" его слова.

В феврале Tesla заключила сделку о приобретении компании Maxwell Technologies. Согласно соглашению, акции Maxwell обменяли на акции Tesla. После этой сделки "Роснано" стало миноритарием Tesla. По словам Чубайса, у компании оказалась "даже не десятая, а сотая доля процента".

"Роснано" не рассматривает покупку миноритарной доли в других иностранных технологических компаниях, добавил Чубайс. Он заявил, что цель "Роснано" — находить перспективные компании на ранней стадии, "ставить их на ноги", а затем продавать. В качестве примера он привёл инвестиции в "Новомет".

Ранее Лайф сообщал, что Министерство экономического развития отказалось от положений "углеродного налога", предложенных "Роснано".