Видео с самой маленькой кошкой в мире умилило соцсети

В природе это животное обитает в лесах Индии и Шри-Ланки. Несмотря на размеры, это серьёзный хищник.

Видеозапись с котёнком ржавой кошки, который пробирается через джунгли и бегает по деревьям, умилила пользователей соцсетей. Кадры с детёнышем самой маленькой кошки появились в микроблоге Би-би-си в "Твиттере".

Кошка в 200 раз меньше льва: её длина — менее 50 сантиметров. Несмотря на свои размеры, это опасный охотник. Его добычей становятся ящерицы и мыши. Ржавые кошки являются представителями вида, который находится на грани вымирания.

Видео телерадиокомпания опубликовала в честь американского Национального дня кошки, который отмечают 29 октября. Праздник учредили зоозащитники. И сейчас день пропагандирует Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

Только в начале месяца Лайф рассказывал, что ржавые кошки впервые появились в российском зоопарке.