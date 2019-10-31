На нём уже почти пять лет висит большой долг в базе судебных приставов, а теперь к нему прибавились ещё и неуплаченные налоги.

Гоша Куценко задолжал более миллиона рублей. Актёр до сих пор не выплатил 693 тысячи рублей, которые за ним числятся с 2015 года, а в октябре к внушительному долгу прибавилось более 400 тысяч.

По данным Mash, за люксовый автомобиль Morgan Aero и квартиру в Москве ему насчитали налогов на 439 тысяч рублей, из которых 136 тысяч уже направлены в ФССП для взыскания. К слову, пока на сайте приставов за актёром значится только долг в 693 тысячи рублей и штраф ГИБДД в 500 рублей.

Ранее Гоша Куценко пожаловался на парковку в ЦУМе за 17 тысяч рублей в сутки.