Южная Корея зафиксировала очередные пуски ракет в КНДР

Вооружённые силы республики приведены в состояние боевой готовности и наблюдают за развитием ситуации.

Северная Корея произвела очередные ракетные запуски в направлении Японского моря. Было испытано по меньшей мере две ракеты, сообщает Минобороны Южной Кореи. Эти же данные подтверждает и военное ведомство Японии, сообщает агентство Yonhap.

Уточняется, что запуск ракет произвели из провинции Пхёнан-Намдо. Это могли быть баллистические ракеты. Военные Южной Кореи не считают, что снаряды могут попасть на территорию республики.

Как сообщал Лайф, в начале октября Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) сообщил, что КНДР осуществила запуск нового типа ракет с подводной платформы. Очередные ракетные испытания вызвали серьёзную обеспокоенность в соседних странах, поскольку снаряд, по некоторым данным, пролетел около 450 км и достиг высоты 910 км, что в два раза превышает орбиту МКС.