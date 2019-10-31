Forbes составил к Хэллоуину топ-13 самых высокооплачиваемых мёртвых звёзд

В список впервые вошла певица Уитни Хьюстон, которая умерла 11 февраля 2012 года.

Журнал Forbes опубликовал в честь Хэллоуина ежегодный рейтинг звёзд, которые продолжают зарабатывать большие деньги даже после смерти. Список в седьмой раз подряд возглавил король поп-музыки Майкл Джексон.

Даже скандал с фильмом "Покидая Неверленд", где умершего в 2009 году певца снова обвинили в педофилии, не пошатнул его позиции. За год наследники Джексона получили доход от его творчества в 60 миллионов долларов. Второе место с большим отрывом занял король рок-н-ролла Элвис Пресли ($39 млн). Замкнул тройку лидеров художник комиксов Чарльз Шульц ($38 млн). На четвёртой строчке гольфист Арнольд Палмер ($30 млн), на пятой — легендарный регги-музыкант Боб Марли ($20 млн).

В топ-13 также попали писатель Доктор Сьюз ($19 млн), участник The Beatles Джон Леннон ($14 млн), актриса Мэрилин Монро ($13 млн), певец Принс ($12 млн), рэперы Нипси Хассл ($11 млн) и XXXTentacion ($10 млн), певица Уитни Хьюстон ($9,5 млн) и на 13 месте ещё один "биттл" Джордж Харрисон с доходом в $9 млн за год.

Из рейтинга вылетели Хью Хефнер, Мухаммед Али и Бетти Пейдж, которые входили в прошлогодний список Forbes.