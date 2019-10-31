Синоптик объяснил разницу между гололёдом и гололедицей

Первый опасен обледенением проводов и деревьев, а вторая — скользкими дорогами и тротуарами.

Разницу между гололёдом и гололедицей объяснила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. В интервью ТАСС она подчеркнула, что это совершенно разные понятия.

Гололёд может образовываться на любых поверхностях, а гололедица — только на горизонтальных. Возникает гололёд, когда на термометре минус, а в облачном слое температура положительная и идёт дождь. В результате образуется корка льда повсюду — на деревьях, автомобилях и проводах.

Гололедица может возникнуть, если после выпадения осадков наступает похолодание. Соответственно, осадки замерзают только на горизонтальных поверхностях — дорогах и тротуарах.

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