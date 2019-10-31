Джон Ледженд переписал строчки про приставания в старой рождественской песне

В классической композиции мужчина настаивает на том, чтобы женщина переночевала у него дома, так как на улице слишком холодно.

Американский музыкант и актёр Джон Ледженд переписал текст классической рождественской песни Baby, Itʼs Cold Outside ("Малышка, на улице холодно"). Музыкант убрал из неё фразы, которые можно расценить как принуждение к сексу, и вставил слова "твоё тело и твой выбор". Также в новом звучании песни персонаж-мужчина предложит своей спутнице вызвать такси до дома и не будет настаивать на продолжении вечера.

Новую версию песни Ледженд исполнит вместе с певицей Келли Кларксон. Этот дуэт войдёт в рождественский альбом Legendary Christmas: The Deluxe Edition, который поступит в продажу 8 ноября.

Классическую композицию Baby, Itʼs Cold Outside написал в 1944 году Фрэнк Лоссер для фильма "Дочь Нептуна". Песня получила "Оскар". Композиция представляет собой диалог мужчины и женщины: дама порывается уйти из дома кавалера, а он хочет её оставить и прозрачно намекает на секс.

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