Фадеев заявил о налаживании тесной связи между СПЧ и Общественной палатой

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Фото © ТАСС/EPA / MAXIM SHIPENKOV

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что организация будет налаживать тесную связь с Общественной палатой.

И мы будем налаживать очень тесную связь между этими двумя очень важными структурами, — заявил Фадеев во время итогового форума "Сообщество" в Москве.

Напомним, 21 октября Валерий Фадеев по указу президента РФ Владимира Путина был назначен главой СПЧ. Михаил Федотов, который возглавлял совет с 2010 года, был освобождён от должности другим указом лидера страны.

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