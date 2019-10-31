Россиянин заставил соседа снять пол в пустой квартире из-за странных звуков

Владелец жилплощади демонтировал покрытие, но до сих пор недоумевает по поводу источника шума, поскольку там последние полгода никто не живёт.

Житель Перми через суд заставил соседа сверху демонтировать полы из-за таинственных звуков, которые не давали ему покоя. В квартире во время ремонта было постелено многослойное напольное покрытие: звукоизоляционная прослойка, ламинат и линолеум.

— Результат проведённых работ вполне устраивал владельца, однако беспокойство начал высказывать сосед. Посторонние звуки не давали ему покоя, он постоянно слышал шуршание и скрип полов, — сообщает краевое управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Беспокойный сосед подал в суд иск и выиграл дело. Владельца квартиры обязали демонтировать напольное покрытие. Сопротивляться он не стал и исполнил предписание. Однако он в недоумении из-за источника "таинственных звуков". Мужчина пояснил, что им просто неоткуда взяться, ведь на жилплощади никто не живёт последние полгода.

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