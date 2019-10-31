Одинокая пенсионерка умерла, застряв за шкафом в поисках мыши

Ее тело спустя несколько дней было найдено благодаря бдительному таксисту. Старушка заранее заказала себе машину, чтобы поехать в гости к подруге, но в назначенное время не вышла на крыльцо.

Печальный инцидент произошел в английском Бристоле. 74-летняя Кэрол Уильямс услышала подозрительные звуки в своей кухне и решила, что в доме завелась мышь. Чтобы поймать грызуна, пожилая женщина решила поставить мышеловку. Пространство за шкафом показалось ей идеальным местом, но что-то пошло не так.

Как сообщает The Mirror, пенсионерка слегка отодвинула мебель от стены и протиснулась в проем, но выбраться назад она не смогла. Кэрол звала на помощь, но ее криков никто не слышал. Пожилая женщина, стоя за шкафом, мучительно умирала от обезвоживания.

Тело старушки было обнаружено благодаря бдительному таксисту. Женщина заранее заказала себе машину, чтобы поехать в гости к подруге, но в назначенное время пассажирка не вышла из дома. Водитель звонил в дверь и заглядывал в окна, но никто не отозвался. Тогда мужчина и решил обратиться в полицию.

Вскрытие не смогло точно определить, как долго женщина провела в западне, перед тем, как умереть, и установить точную причину ее смерти. Однако эксперты уверены, что это не был инсульт или сердечный приступ. Таким образом, именно обезвоживание было названо основной версии гибели пожилой британки.

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