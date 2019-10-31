Британца заподозрили в терроризме из-за духов в багаже

В аэропорту Лондон-Сити заявили, что вещи, напоминающие оружие, могут быть изъяты при досмотре.

Духи нидерладского бренда Victor & Rolf признали запрещёнными к провозу в ручной клади в британском аэропорту. Флакон туалетной воды с ароматом Spicebomb, выполненный в форме гранаты, изъяли у пассажира сотрудники службы безопасности, сообщает The Daily Express.

Путешественник собирался вылететь из Эдинбурга в Лондон, однако его задержали после того, как он передал ручную кладь для проверки. Сотрудники решили, что он террорист.

Пассажир заявил, что вокруг него даже возникла паника. 25-летний мужчина заявил, что "ошеломлён" причиной его задержания.

В аэропорту при этом спокойно относятся к туалетной воде Wanted от бренда Azzaro, чей флакон напоминает револьверный барабан.

А два года назад британца в аэропорту чуть не расстреляли из-за чехла в виде пистолета.