Бокал вина и снотворное. Актриса Вележева рассказала Лайфу о скандальном полёте

Звезда призналась, что действительно находилась на борту под действием препаратов. Вот только никакого дебоша, по её словам, она не устраивала.

Заслуженная артистка РФ Лидия Вележева, которую сняли с рейса Москва — Тель-Авив после скандала на борту, рассказала Лайфу, как всё было на самом деле. Звезда призналась, что действительно выпила бокал белого вина перед вылетом, затем приняла снотворное. Недосып, переутомление, действие лекарства и недопонимание дали свой результат.

—Мы зашли на борт, мне предложили "Пино гриджо", я говорю: "Мне маленький бокальчик". Я даже всё не выпила. Потом я приняла снотворное и уснула, поспала буквально минут 40, как вдруг меня будит проводница, мол, просыпайтесь, потому что меняют борт и все должны выйти. Они говорят, что проблемы с бортом, я говорю, что у нас спектакль. Нас задержали на три часа, а уже таблетка-то действует, — рассказывает актриса. — Другой борт был очень далеко, мы на автобусах, все раздеты, идёт дождь, снег, холод, все перевозбуждены, в накалённом состоянии.

Затем, по словам Вележевой, у семейной пары, сидящей по соседству, возник конфликт. Актриса решила вступиться за ребёнка, на глазах у которого взрослые учинили разборки и который, по мнению собеседницы Лайфа, из-за этого переживал. На шум пришли бортпроводники, сделали актрисе замечание из-за неподнятой спинки, а уже через полчаса на борт поднялись полицейские и, к удивлению актрисы, стали выводить её из салона.

— Моя вина была в том, что я просто не подняла спинку, но ведь я обещала, что обязательно это сделаю, как только мы, наконец, поедем, — возмутилась она в беседе с Лайфом. — Вообще, ситуация странная, люди дальше сидели в телефонах и планшетах, хотя сказали их убрать, а мне — полицию.

Больше всего, по словам актрисы, которая с утра спешила на спектакль, ей было жалко зрителя и её коллег, которые тоже находились в стрессовом состоянии.

— Я была в шоке, я ничего не делала! Причём обидно, что якобы из-за меня два раза не могли улететь. Ну это враньё! Это просто неправда, — добавила Вележева.

Ранее стало известно, что Вележева, которую сняли с рейса авиакомпании "Аэрофлот", отказывалась пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение.

СМИ сообщали, что она также оскорбляла пассажиров, пусть и высокопарными словами: "Я — актриса, а вы — плебеи".