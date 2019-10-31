Названы самые популярные у россиян сферы подработки

Чаще всего за дополнительными заработками люди устраиваются работать в сферу деловых и образовательных услуг.

Более 12 часов в среднем тратят в неделю россияне, вынужденные подрабатывать где-либо. Такие данные приводит сервис для поиска массового и линейного персонала "Работа.ру" в своём исследовании по поводу отношения граждан России к подработкам.

В опросе приняли участие 1200 респондентов из разных частей страны. Оказалось, что наиболее популярной сферой для получения дополнительного заработка стали деловые и образовательные услуги. По 12% опрошенных трудятся именно в этих направлениях помимо основной работы.

— В пятёрку также вошли строительство (8%), компьютерная помощь и торговля — по 7% опрошенных выбрали эти варианты. В варианте "другое" многие респонденты обозначили бухгалтерские услуги, заработок в Интернете и работу с текстами для СМИ и блогов, — говорится в сообщении сервиса.

Ровно четверть подрабатывающих участников исследования сообщили, что тратят на дополнительную работу более 12 часов в неделю. Чуть меньше — по 23% — подрабатывают от одного до трёх часов или от трёх до шести часов в неделю.

Как рассказали респонденты, почти 40% из них о подработке честно сообщают руководству основного места работы. 24% не скрывают факт работы, но стараются не распространяться о размерах заработка "на стороне". Лишь 6% сообщили, что полностью скрывают свою деятельность от руководства основной работы и коллег.

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