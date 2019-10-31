Богдан рассказал об усталости Зеленского: Он действительно измучен

Лидера Незалежной изматывает негатив, который выливается на него и его соратников.

Президент Украины Владимир Зеленский болезненно воспринимает критику, которая появляется в соцсетях и СМИ, в адрес его команды. Об этом рассказал глава офиса лидера Незалежной Андрей Богдан.

— Он устал. Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием СМИ. Он это очень болезненно воспринимает... Он сильно за это переживает. Он действительно измучен, — заявил Богдан в интервью "Украинской правде".

Он признался, что иногда советует украинскому лидеру перестать "читать Facebook и Интернет", поскольку там представлена искажённая информация. Он также отметил, что президент Украины "очень сильно старается" — у него такое количество международных встреч, которое "Порошенко даже не снилось".

Ранее Андрей Богдан рассказал о том, как он нашёптывает Зеленскому на ухо советы.